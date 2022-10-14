ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بقيادة "بيتكوين"

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بقيادة عملة البيتكوين، الأمر الذي وصفه مراقبون بالانقلاب الكبير على التضخم الحالي، إذ يُعدّ هذا الارتفاع تحدياً كبيراً أمام التضخم الأمريكي.

وقفزت أسعار العملات الرقمية اليوم بنسبة 3.2% لتصل إجمالي القيمة التسويقية لها 941.81 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة

انتعش سعر عملة بيتكوين BTC اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بنحو 3.78% ليقترب من مستوى 20 ألف ويسجل 19802.9 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH اليوم بنسبة 3.29% ليسجل 1326.81 دولار.

كما صعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.23% ليسجل 275.19 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano اليوم بنسبة 3.18% ويسجل 0.3854 دولار.

وقفز سعر عملة الدوغ كوين DOGE نحو 2.46% ليبلغ بذلك 0.06044 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت Polkadot نحو 2.3% ليبلغ 6.24 دولار.