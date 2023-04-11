ارتفاع أسعار المحروقات اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أبريل 2023

ارتفعت أسعار المحروقات اليوم في لبنان، الثلاثاء 11 أبريل 2023، طبقاً للأسعار المُعلنة من جانب وزارة الطاقة والمياه في مستهل التعاملات الصباحية.

كشف مسؤول موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ أسعار البنزين والديزل، تأثرت مع تراجع سعر الدولار في لبنان الأيام القليلة الماضية عقب تدخل مصرف لبنان المركزي.

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أسعار البنزين اليوم في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً، صباح اليوم، لسعر المحروقات في لبنان بالإضافة إلى المشتقات النفطية، كالتالي:

أولاً : سعر بنزين 98 أوكتان اليوم في لبنان = 1,863,000 ليرة لبنانية.

: سعر بنزين 98 أوكتان اليوم في لبنان = 1,863,000 ليرة لبنانية. ثانياً : صفيحة بنزين 95 أوكتان في لبنان اليوم = 1,821,000 ليرة لبنانية.

: صفيحة بنزين 95 أوكتان في لبنان اليوم = 1,821,000 ليرة لبنانية. ثالثاً : سعر المازوت اليوم في لبنان ديزل اويل (للمركبات الآلية) = 1,573,000 ليرة لبنانية.

: سعر المازوت اليوم في لبنان ديزل اويل (للمركبات الآلية) = 1,573,000 ليرة لبنانية. رابعاً: سعر الغاز اليوم في لبنان = 1,104,000 ليرة لبنانية.

تنويه: سعر صرف الدولار المعتمد في هذه التسعيرة ولغاية صدور تسعيرة أخرى وفق الأصول للمواطنين الراغبين بالدفع بالدولار الامريكي هو: 97,000 ليرة لبنانية.

يأتي هذا في ظل تراجع حاد في سعر الليرة اللبنانية، حيث أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.