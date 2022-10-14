ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022.. نتيجة ضعف الدولار

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة 14 أكتوبر وذلك عقب الخسائر التي تكبدتها أثناء وقت سابق من الجلسة، ويأتي هذا الارتفاع خلال تعاملات اليوم بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود في أمريكا.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً إلى 94.88 دولار، وذلك بحلول الساعة 06.22 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً إلى 89.47 دولار للبرميل.

وفي نفس السياق تقول تينا تينع، المحللة والخبيرة الاقتصادية في "سي إم سي ماركتس": ضعف الدولار الأمريكي والتعافي القوي للأصول التي كانت محفوفة بالمخاطر هو ما أدى إلى رفع أسعار النفط اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار زخم التعافي في الجلسة الآسيوية اليوم.

كما أشارت إلى أنّ خفض إنتاج مجموعة «أوبك+» سيواصل دعم أسعار الخام بالتناسب مع الاستقرار والتعافي المحتمل للطلب في الصين في الربع الأخير من العام الجاري، طالما تم تخفيف قيوم مكافحة جائحة كورونا من قبل العاصمة بكين.