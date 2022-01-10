  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. ارتفاع أسعار النفط بسبب تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا

ارتفاع أسعار النفط بسبب تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:23
ارتفاع أسعار النفط بسبب تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا
ارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 10 يناير، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
              
وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.

النفط يرتفع بنحو 5% في الأسبوع الأول من 2022
              
وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.
              
وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
              
وتم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين ونحو 835 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وفقا لإحصاء لرويترز.

اقرأ ايضاًتتمسك أوبك بلس بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفطتتمسك أوبك بلس بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط
كلمات دالة:النفط

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...