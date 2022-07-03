ارتفاع إيرادات البرمجيات الصينية إلى 541 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى

أعلنت الصين نمو قطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع في إيرادات الأعمال المتعلقة بالبرمجيات نسبته 10.6 % .

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية - نشرتها وكالة "شينخوا" للأنباء - أن إيرادات القطاع سجلت 3.62 تريليون يوان /حوالي 541.4 مليار دولار أمريكي/ في الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في القطاع حققت أرباحاً مجمعة بلغت 374.7 مليار يوان خلال تلك الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 1.9 %، ما عكس انخفاضا بواقع 1.4 % في الأشهر الأربعة الأولى.

وكشفت البيانات عن تسجيل صادرات البرمجيات الصينية 20.4 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة نسبتها 2.7 % على أساس سنوي.