التضخم السنوي في تركيا يرتفع بنسبة 19.71% في مارس

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71% على أساس سنوي في مارس آذار، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز البالغ 19.57% وقراءة فبراير شباط البالغة 19.67%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03% في مارس آذار، متجاوزاً أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92%. ونزل التضخم السنوي عن ذروة 15 عاماً فوق 25% المسجلة في أكتوبر تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.58% عن الشهر السابق في مارس آذار ليبلغ معدل الزيادة السنوية 29.64%.

اقرأ أيضًا:

تركيا تحاول محاصرة أزمات الاقتصاد بوعود لا تتحقق



إرتفاع معدل التضخم في تركيا فوق مستوى 20%