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ارتفاع التضخم في قطر عند أعلى مستوى في 2022

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:54
ارتفاع التضخم في قطر عند أعلى مستوى في 2022
المصدر: Shutterstock

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي بنسبة 6.03% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى خلال عام 2022، وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وتأثر مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي بارتفاع أسعار 7 مجموعات رئيسية بقيادة السكن والكهرباء والماء وبعض انواع الوقود التي ارتفعت بنسبة 10.65% بضغط من زيادة الطلب على السكن على خلفية استحقاق المونديال.

وارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.59%، والغذاء والمشروبات بأكثر من 4%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم في قطر الشهر المنصرم بنسبة 1.22% بتأثير من ارتفاع سبع مجموعات واستقرار أسعار أربع مجموعات من بينها الصحة والاتصالات.

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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