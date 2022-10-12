ارتفاع التضخم في قطر عند أعلى مستوى في 2022

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي بنسبة 6.03% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى خلال عام 2022، وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.



وتأثر مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي بارتفاع أسعار 7 مجموعات رئيسية بقيادة السكن والكهرباء والماء وبعض انواع الوقود التي ارتفعت بنسبة 10.65% بضغط من زيادة الطلب على السكن على خلفية استحقاق المونديال.



وارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 35.59%، والغذاء والمشروبات بأكثر من 4%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم في قطر الشهر المنصرم بنسبة 1.22% بتأثير من ارتفاع سبع مجموعات واستقرار أسعار أربع مجموعات من بينها الصحة والاتصالات.