السياحة العلاجية في تركيا ترتفع بـ 27.3% في 2018

استقبلت تركيا 551 ألفا و748 سائحاً وفدوا إليها في عام 2018 بغرض العلاج بمعدل زيادة بلغ 27.3 بالمئة قياسا إلى عام 2017، بينما بلغت أعدادهم في السنوات العشر الأخيرة مجتمعة 3 ملايين و172 ألفا و789 شخصاً، حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية.





وبشكل عام جذبت تركيا في 2018 وفقا لوكالة "الأناضول" أكثر من 46 مليون سائح، فيما لعب المجال الطبي دورا كبيرا في جذب السياح خلال السنوات الأخيرة، بفضل افتتاح المدن الطبية، ومنتجعات المياه المعدنية الحارة، لتصبح بذلك محط اهتمام السياح الأجانب.

وقال رئيس جمعية السياحة الطبية في أنقرة، فاتح صومونجو، إن قيمة سوق السياحة العلاجية العالمي تبلغ حوالي 500 مليار دولار.

وأكد صومونجو لـ"الأناضول" أنه بالرغم من تقدم تركيا في المجال الطبي إلا أنها لم تصل إلى حصتها المستحقة من سوق السياحة العلاجية العالمي حتى الآن، مشيرا إلى أن القائمين على القطاع الصحي في تركيا يبذلون أقصى جهودهم بهدف زيادة شهرة وعائدات قطاع السياحة العلاجية التركي، لافتا إلى أن بلاده تهدف لتحقيق عائدات بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2023. ‎

وأضاف أن تركيا تسقبل السياح الوافدين لأغراض علاجية من كافة أنحاء العالم، وخاصة من مناطق البلقان، والجمهوريات التركية، والشرق الأوسط، والعالم العربي، مؤكدا أن أجور الخدمات الطبية في تركيا تعتبر مناسبة مقارنة مع الدول المنافسة، قياسا إلى مستوى الأطباء، والمشافي، والبنى التحتية الطبية في البلاد.



وبلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام الماضي، 29 ملياراً و512 مليونا و926 ألف دولار. وارتفعت العائدات خلال 2018 بنسبة 12.3 في المائة مقارنة مع عائدات 2017.

وجنت تركيا 81.8 في المائة من الدخل المذكور، من الزوار الأجانب، و18.2 في المائة من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وتراجع إنفاق تركيا على قطاع السياحة خلال العام المنصرم، بنسبة 4.7 في المائة، ليستقر عند 4 مليارات و896 مليوناً و310 آلاف دولار، كما تراجع عدد الأتراك الذين خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 في المائة، وبلغ عددهم 8 ملايين و383 ألفا و432 شخصا.

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