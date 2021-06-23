ارتفاع القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت لتصبح تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق

ارتفعت أسهم شركة Micrsoft بنحو 1.1% خلال تعاملات الثلاثاء 22 مايو، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق.



واحتلت الشركة المركز الثاني ضمن أكبر الشركات عالميا من حيث القيمة السوقية متخطية شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ قيمته السوقية نحو 1.88 تريليون دولار.



في حين تستمر آبل في الصدارة حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.24 تريليون دولار.



وتأتي شركة Amazon في المركز الرابع بقيمة 1.77 تريليون دولار، أما شركة Alphabet A "غوغل" في المركز الخامس بقيمة سوقية 1.72 تريليون دولار.