ارتفاع تاريخي لسعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 7 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 7 أكتوبر، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

صعد سعر الدولار اليوم الجمعة 7 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء أثناء التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39750 ليرة للشراء، مقابل 39850 ليرة للبيع.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد أقفل مساء أمس الخميس مسجلاً 39650 ليرة للشراء، مقابل 39750 ليرة للبيع لكلّ دولار أمريكي.

عمليات اقتحام البنوك في لبنان

يأتي ارتفاع الدولار التاريخي أمام الليرة اللبنانية في ظل عدم استقرار النظام المالي اللبناني وهو ما يعكسه كثرة عمليات اقتحام البنوك من جانب المودعين، فلا يكد يمر يوم دون أن تشهد البنوك اللبنانية حالات اقتحام من أجل الحصول على جزء من المدخرات أو الودائع.

وبحسب ما صرح به رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، من المرجح أن تستمر عمليات اقتحام البنوك في ظل عدم وجود حل جذري للأزمة التي تعيشها لبنان في الآونة الأخيرة.