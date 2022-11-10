ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 10 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الخميس 10 نوفمبر مقابل الليرة في مستهل التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، عند 5190 ليرة للشراء، بينما وصل سعر بيع الدولار إلى 5230 ليرة.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 5206 ليرة للشراء، و 5251 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا عند 1379 ليرة للشراء، و 1393 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

كما صعد سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1410 ليرة للشراء، و 1424 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16779 ليرة للشراء، مقابل 16934 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

استقر سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر

واستقر سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 277 ليرة سورية للشراء، و 281 ليرة سورية للبيع.