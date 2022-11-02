ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 نوفمبر 2022

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 2 نوفمبر أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

افتتح سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة عند مستوى صرف 37500 ليرة للشراء، مقابل 37700 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

يُذكر أنّ الييرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.