ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 13 فبراير 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في مستهل تعاملات الاثنين 13 فبراير 2023، في سوق النقد غير الرسمية، في ظل تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية.

ودخلت البنوك اللبنانية في إضراب جزئي منذ الثلاثاء 7 فبراير الجاري، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي (ATM) لتقديم الخدمات الأساسية، وذلك حسب ما أعلنت عنه جمعية مصارف لبنان، وسط أجواء توحي بعدم استئناف هذه المصارف لأنشطتها المعتادة خلال فترة قريبة.

سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

صعد سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم الاثنين 13 فبراير مقابل الليرة اللبنانية، ليسجل عند مستوى صرف 66,600 ليرة للشراء، بينما سجل 66,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم عند الصرافين على ارتفاع، حيث سجل سعر يتراوح ما بين 66,100 و 66,600 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 43600 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.