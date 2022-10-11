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ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:12
سعر الدولار اليوم في لبنان

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 11 أكتوبر ارتفاعاً جديداً أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39600 ليرة للشراء، مقابل 39700 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

ومن جانبه وصل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 21750 ليرة للشراء، مقابل 21850 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عند مستوى صرف 29800 ليرة.

سعر الدولار اليوم مصرف لبنان المركزي

كما أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديد للدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.

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