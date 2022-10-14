ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 14 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 14 أكتوبر لتسجل الليرة اللبنانية تراجع جديد أمام الدولار في مستهل تعاملات الجمعة.

وتعود أسباب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في الآونة الأخيرة إلى انهيار الاقتصاد اللبناني وسط غيار رؤية واضحة لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مع بداية التعاملات في السوق السوداء مسجلاً سعر يتراوح بين 39850 و 39900 ليرة مقابل الدولار الواحد، وكانت الليرة قد أغلقت في تعاملات أمس الخميس عند 39750 و 39850 ليرة لكل دولار.

ولا يزال المواطنون اللبنانيون يترقبون اختيار رئيس جديد للبلاد عقب إعلان البرلمان اللبناني أمس تأجيل جلساته حتى نهاية الأسبوع المُقبل ليتم اختيار رئيس جديد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس في جلسة أمس الخميس.

توفير مصدر جديد للدولار

وسط انهيار الاقتصاد في لبنان تأتي أمال لتوفير مصدر جديد للدولار عقب الاتفاق الذي أبرمته لبنان مع إسرائيل بخصوص ترسيم الحدود البحرية بما يضمن توفير آلية جديدة للحصول كل منهما على عوائد وتوفير مصدر جديد للعملة الصعبة.