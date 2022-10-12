ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

عقب هدوء نسبي دام أيام قليلة، ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، ليعاود الجنية المصري نزيف الخسائر أمام الدولار الأمريكي، في ظل ضغوط كبيرة على العملة، ومع ذلك يسعى المركزي المصري إلى معالجة أزمة نقص الدولار عقب تداعيات سلبية للحرب الروسية الأوكرانية، كما تتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في مصر داخل البنك المركزي عند 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.72 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما صعد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما صعد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) حيث استقر عند مستوى صرف 19.65 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع.