ارتفاع سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 17 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 17 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع نسبي خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع صعود الذهب في البورصة العالمية عند 1653.85 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 133612.41 ليرة، بما يُعادل (53.18 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 122478.05 ليرة، ما يُعادل (48.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116910.86 ليرة للبيع، مقابل 46.53 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 100209.31 ليرة، بما يُعادل مقابل (39.88 دولار)

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في سوريا

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم عند مستوى صرف 4155346.07 ليرة سورية، ما يُعادل (1653.85 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين في سوريا عند 931040 ليرة سورية، بما يُعادل (370.56 دولار).

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في سوريا عند 133002514 ليرة، ما يُعادل (52936 دولار).