ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

صعد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، ليتراجع الجنيه المصري مرة أخرى عقب استقرار أمس.

وكان المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 33.41 مليار دولار أمريكي مع نهاية أكتوبر 2022، ليرتفع بقدر 213 مليون دولار عن سبتمبر الماضي.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الثلاثاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.45 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.48 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي وبنك مصر

صعد سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.43 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.46 جنيهاً مصرياً للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية).

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

على نفس الوتيرة زادا سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) ليصل عند مستوى صرف 6.43 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.47 جنيها مصرياً للبيع.