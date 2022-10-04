ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 4 أكتوبر مقابل الجنية، ليلحق ببقية العملاء الأخرى، التي تسجل قفزات متسارعة خلال التعاملات اليوم، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الأخرى.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، ليسجل 5.19 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.22 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB)

صعد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء لدى البنك التجاري الدولي (CIB) ليصل إلى مستوى 5.19 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.