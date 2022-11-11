ارتفاع سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

من جديد ارتفع سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل الجنيه مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية، وفي إطار نظام سعر الصرف المرن.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة في مصر تشهد عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، ومع ذلك تستمر عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، كما تستمر المعاملات في شركات الصرافة حسب آليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

صعد سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الجمعة في البنك المركزي المصري ليصل عند مستوى 6.48 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.50 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري".

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي

ارتفع سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.47 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.48 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

على نفس الوتيرة صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.48 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.47 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB)

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.47 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.50 جنيهاً مصرياً للبيع.