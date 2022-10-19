ارتفاع سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنية المصري مع بداية تعاملات الأربعاء 19 أكتوبر في السوق المصرفية المحلية، في ظل مكافحة مصر نقص الدولار والعملات الأجنبية بسبب تداعيا الحرب الروسية الأوكرانية، ونفس الوقت الذي تتفاوض فيه مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
سعر اليورو اليوم في مصر
من جديد حقق سعر اليورو اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات الأربعاء في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية:
- ارتفع متوسط سعر اليورو في مصر بالبنك المركزي المصري عند مستوى 19.27 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.39 جنيهاً مصرياً للبيع.
- سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.26 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.44 جنيهاً مصرياً للبيع.
- كما ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 19.26 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.43 جنيهاً مصرياً للبيع.
- وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنية المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 19.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.46 جنيهاً مصرياً للبيع.