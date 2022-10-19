ارتفاع سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنية المصري مع بداية تعاملات الأربعاء 19 أكتوبر في السوق المصرفية المحلية، في ظل مكافحة مصر نقص الدولار والعملات الأجنبية بسبب تداعيا الحرب الروسية الأوكرانية، ونفس الوقت الذي تتفاوض فيه مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم في مصر

من جديد حقق سعر اليورو اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بمستهل تعاملات الأربعاء في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية: