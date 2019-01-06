ارتفاع قيمة تعويضات العاملين في الإمارات لتصل إلى 60 مليار درهم خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة تعويضات العاملين في دولة الإمارات إلى 60 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018

ارتفعت قيمة تعويضات العاملين في دولة الإمارات إلى 60 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنمو نسبته 9.5% مقارنة مع 54.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

ويشمل بند تعويضات العاملين بحسب المقاييس العالمية الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

ويعكس النمو المتواصل في تعويضات العاملين وفق ما تظهره إحصاءات وزارة المالية المستوى المعيشي الجيد للمواطنين والمقيمين والرفاه الاجتماعي بشكل عام وهو ما جعل دولة الإمارات مؤهلة لإحراز مكانة دولية متقدمة في مؤشرات المؤسسات المالية المتخصصة في قياس المستوى المعيشي والرفاه عالمياً. وبلغت قيمة التعويضات في الربع الأول من العام 19.322 مليار درهم ثم ارتفعت إلى أكثر من 20 مليار درهم في الربع الثاني. وخلال الربع الثالث من العام 2018، قفزت قيمة تعويضات العاملين إلى 20.62 مليار درهم تقريباً وبنمو نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

يشار إلى أن قيمة تعويضات العاملين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 شكلت نحو 21.7% من إجمالي المصروفات في مالية الحكومة المجمعة لدولة الإمارات والتي تشمل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة.

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