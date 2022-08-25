ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط ترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير.

و بحلول الساعة 01:49 مساء بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.34% أو ما يعادل 1.41 نقطة ليصل عند مستوى 433.4 نقطة.

و وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.18% ما يعادل 6.5 نقطة ليبلغ مستوى 3673.95 نقطة.

و زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.23% أو ما يوازي 28.78 نقطة ليصل إلى 13248.79 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 8.21 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليصل إلى 6394.98 نقطة.

و نما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 14.87 نقطة أو ما نسبته 0.2% ليصل إلى مستوى 7485.98 نقطة.