ارتفاع يطرأ على أسعار النفط الأميركي بسبب إمكانية تمديد إجراءات تحفيز الإقتصاد

أغلقت أسعار الخام الأميركي على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه يدعم تمديد بعض الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاقتصاد، بينما أنهى خام برنت الجلسة منخفضا بفعل مخاوف من أن تخفيضات انتاجية ربما لن تكون كافية.



وصعد النفط لبضع جلسات عقب تخفيضات كبيرة في انتاج الخام من منتجين كبار لكبح الإمدادات، ومع تعافي الطلب بعد أن عمدت حكومات حول العالم إلى تخفيف القيود الرامية لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران، التي ينقضي تداولها اليوم، مرتفعة 68 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند الستوية 32.50 دولار للبرميل. وارتفعت عقود يوليو تموز، التي جرى تداولها بأحجام كبيرة، 0.5 بالمئة إلى 31.96 دولار للبرميل.



لكن عقود خام برنت القياسي العالمي تراجعت 16 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 34.65 دولار للبرميل.



وارتدت السوق عن مكاسبها الأولية وتحولت إلى الهبوط بعد أن واجه منوتشين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أسئلة حادة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، لكنها حصلت على دفعة بعد أن قال منوتشين إنه مستعد لدراسة تمديد وتعديل برنامج لإقراض المشاريع الصغيرة.



وصعدت أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة الماضية مع قيام ولايات أمريكية بتخفيف إجراءات العزل العام ومع تراجع الإنتاج العالمي من الخام.



وقال جون كليدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك إن انخفاضا آخر في مخزونات الخام الأمريكية في بيانات أسبوعية رسمية ستصدر غدا الأربعاء قد يقدم مزيدا من الدعم للأسعار.