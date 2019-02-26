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أرامكو السعودية تعتزم رفع الاستثمارات في النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة إلى نصف تريليون دولار

أرامكو السعودية تعتزم رفع الاستثمارات في النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة إلى نصف تريليون دولار
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