أرامكو السعودية تعتزم رفع الاستثمارات في النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة إلى نصف تريليون دولار

أرامكو السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن صناعة النفط تواجه "أزمة فهم" وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وأَضاف الناصر "استثماراتنا في النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة ستصل إلى نصف تريليون دولار في أنشطة المنبع والمصب"

وأبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية بأكبر بلد مصدر للخام في العالم، مناسبة للقطاع في لندن أن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.

وقال "صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة.. مزايانا التقليدية متمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم."

ودعا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المستقبل وقال إن على صناعة النفط أن "ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي".

ويتوقع كثيرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال السنوات المقبلة في ظل تشديد معايير الانبعاثات في أنحاء العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة في استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.

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