287.5 مليار دولار استثمارات العرب في سندات الخزانة الأمريكية نهاية شهر مارس

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي نحو 287.5 مليار دولار (1.08 تريليون ريال سعودي).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 11 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، تمثل 4.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات، والبالغة 6.29 تريليون دولار.

وتستحوذ السعودية على نصيب الأسد من استثمارات العرب في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بحصة تبلغ 52.6 في المائة، بقيمة استثمارات 151.2 مليار دولار (567 مليار ريال سعودي)، تمثل 2.4 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات تبلغ 59.2 مليار دولار (222 مليار ريال سعودي)، تمثل 20.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.9 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الكويت باستثمارات تبلغ 36.9 مليار دولار (138 مليار ريال سعودي)، تمثل 12.8 في المائة من استثمارات العرب و0.6 في المائة من استثمارات العالم.

رابعا العراق باستثمارات تبلغ 21.7 مليار دولار (81.5 مليار ريال سعودي)، تمثل 7.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم سلطنة عُمان باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال سعودي)، تمثل 4.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.2 في المائة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة تأتي مصر، باستثمارات تبلغ 2.1 مليار دولار (7.9 مليار ريال سعودي)، تمثل 0.7 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار (6.8 مليار ريال سعودي)، تمثل 0.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم.

وحلت البحرين ثامنا، باستثمارات تبلغ 815 مليون دولار (3.1 مليار ريال سعودي)، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.

تاسعا جاءت موريتانيا، باستثمارات تبلغ 796 مليون دولار (ثلاثة مليارات ريال سعودي)، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم. وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار (2.6 مليار ريال سعودي)، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.

وأخيرا جاءت قطر باستثمارات تبلغ 264 مليون دولار (مليار ريال سعودي)، تمثل 0.1 في المائة من استثمارات العرب، و0.004 في المائة من استثمارات دول العالم.

واحتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار. ورصيد السعودية في آذار (مارس) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وأيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.

ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 151.2 مليار دولار بنهاية شهر آذار (مارس) 2018، مقابل 150.9 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة بقيمة 287 مليون دولار خلال شهر.

وزاد رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية آذار (مارس) الماضي، بنسبة 21.4 في المائة، بقيمة 26.7 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية آذار (مارس) 2017 البالغ 124.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

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