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بنوك الإمارات تزيد استثماراتها في السندات إلى 20 مليار درهم

بنوك الإمارات تزيد استثماراتها في السندات إلى 20 مليار درهم
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