استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأميركية ترتفع في مارس بـ 18% على أساس شهري

منشور 16 أيّار / مايو 2019 - 09:35
ارتفاع اجمالي استثمارات قطر في السندات واذونات الخزانة الأجنبية في مارس الماضي بنسبة 25% على أساس شهري الى نحو 15.3 مليار دولار
ارتفاع اجمالي استثمارات قطر في السندات واذونات الخزانة الأجنبية في مارس الماضي بنسبة 25% على أساس شهري الى نحو 15.3 مليار دولار
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ارتفعت استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 18%

ارتفعت استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 18% على أساس شهري إلى نحو 1.4 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة الخزينة الأميركية .

وتشير النشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي إلى ارتفاع اجمالي استثمارات قطر في السندات واذونات الخزانة الأجنبية في مارس الماضي بنسبة 25% على أساس شهري الى نحو 15.3 مليار دولار، تمثل منها أذون وسندات الخزانة الأميركية ما نسبته 10% .

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