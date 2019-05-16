استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأميركية ترتفع في مارس بـ 18% على أساس شهري

ارتفعت استثمارات قطر في أذون وسندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 18% على أساس شهري إلى نحو 1.4 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة الخزينة الأميركية .

وتشير النشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي إلى ارتفاع اجمالي استثمارات قطر في السندات واذونات الخزانة الأجنبية في مارس الماضي بنسبة 25% على أساس شهري الى نحو 15.3 مليار دولار، تمثل منها أذون وسندات الخزانة الأميركية ما نسبته 10% .