استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو تنمو أكثر من 1000 % خلال شهر مارس

منذ إصدار قرارات الشركات والحكومات للاعتماد على نمط العمل من المنزل في ظل التدابير الوقاية للحد من تفشي فيروس «كوفيد – 19»، الذي أجبر دولا عديدة على إغلاق المدارس وكثير من المنشآت والمؤسسات، شهدت خدمات وأدوات العمل والتعلم عن بُعد، نموا سريعا خلال الأسابيع الماضية، خاصة خدمات مكالمات الفيديو، مثل Zoom وMicrosoft Teams وSkype for Business و Slack.

