استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو تنمو أكثر من 1000 % خلال شهر مارس

منذ إصدار قرارات الشركات والحكومات للاعتماد على نمط العمل من المنزل في ظل التدابير الوقاية للحد من تفشي فيروس «كوفيد – 19»، الذي أجبر دولا عديدة على إغلاق المدارس وكثير من المنشآت والمؤسسات، شهدت خدمات وأدوات العمل والتعلم عن بُعد، نموا سريعا خلال الأسابيع الماضية، خاصة خدمات مكالمات الفيديو، مثل Zoom وMicrosoft Teams وSkype for Business و Slack.

فقد قالت شركة مايكروسوفت إنها شهدت ارتفاعا في استخدام برنامج Microsoft Teams عالميا بنسبة وصلت إلى 1000 في المائة خلال شهر مارس، نتيجة عمل الموظفين من منازلهم واستخدامهم الإنترنت بشكل كبير عقب انتشار فيروس كورونا، وقالت إن نسبة الاجتماعات والمكالمات التي تضمنت الفيديو زادت بأكثر من الضعف إلى 43 في المائة من 21 في المائة خلال شهر فبراير، كما وصل إجمالي عدد الدقائق التي قضاها جميع مستخدمي البرنامج في الاجتماعات بلغ 2.7 مليار دقيقة في 31 مارس وحده، أي ثلاثة أضعاف عدد الدقائق في 19 مارس، التي قدرت بنحو 900 مليون.

ولم يكن الوضع مختلفا بالنسبة إلى منصة Webex التي شهدت نموا هي الأخرى في معدل الاستخدام، حيث تم إجراء 4.2 مليون اجتماع، وهو العدد الذي يعد أكثر من ضعفي ما كانت تشهده قبل ظهور كورونا، وفي مارس، نظمت 14 مليون دقيقة اجتماع، أي أكثر من ضعف ما تم تنظيمه في شهر فبراير.

في المقابل كشفت خدمة التراسل المشفر Wickr أن مبيعات الخدمة تضاعفت أكثر من الضعف كل أسبوع لمدة شهر، وهي الخدمة التي تمتاز بتوفير مكالمات فيديو مشفرة بالكامل مع ما يصل إلى 50 مشاركا، والتي تستخدم عادة من قبل المديرين التنفيذيين أو فرق الأمان داخل الشركات الكبرى التي تبحث عن خدمة توفر لهم تشفيرا لمناقشة الأسرار المالية أو الحكومية.

فيما قالت شركة Slack المالكة للتطبيق المنافس لـ Microsoft Teams إن المستخدمين المتصلين في وقت واحد زادوا إلى 12.5 مليون في 25 مارس من عشرة ملايين في 10 مارس، كما ارتفع المشاركون في اجتماعات تطبيق Zoom اليومية إلى أكثر من 200 مليون في مارس من الحد الأقصى السابق البالغ عشرة ملايين.

