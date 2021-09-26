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استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:00
استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 206.82 درهم إماراتي 
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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  (السادس والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  (السادس والعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 206.82 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 189.59 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 180.98 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  155.12درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.65 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.41 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,432 درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب 1,448 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 206,824 درهم إماراتي     
     

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