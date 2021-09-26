استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (السادس والعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 206.82 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 189.59 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 180.98 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.12درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.65 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.41 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,432 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,448 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 206,824 درهم إماراتي
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