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الذهب نحو أعلى مستوى في أسبوعين بدعم انخفاض الدولار

الذهب نحو أعلى مستوى في أسبوعين بدعم انخفاض الدولار
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