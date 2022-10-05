استمرار انخفاض أسعار النفط وسط ترقب نتائج محادثات أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد رفعت مكاسبها بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة قبل اجتماع منتجي أوبك + لمناقشة خفض كبير للإنتاج.



وانخفض خام برنت 23 سنتا إلى 91.47 دولارا للبرميل بعد أن قفز 2.94 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 86.13 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.



وتناقش منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك +، المجتمعين في فيينا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميًا، وسيكون هذا أكبر خفض إنتاج للمجموعة منذ تحطيم الطلب بواسطة COVID-19 في عام 2020.



وتضغط الولايات المتحدة وتحث منتجي أوبك + على عدم المضي قدما في تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.