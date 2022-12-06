اسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 6 ديسمبر، استقراراً خلال تعاملات الساعات الأولى تناسباً مع سعر الذهب العالمي، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,772.61 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.42 دينار أردني، بما يُعادل 56.99 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.06 دينار أردني، ما يُعادل 52.24 دولار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 35.37 دينار، بما يُعادل 49.87 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.32 دينار أردني، بما يُعادل 42.74 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 23.58 دينار أردني، ما يُعادل 33.24 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في الأردن عند 1,257.32 دينار أردني، بما يُعادل 1,772.61 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عند 40,423.75 دينار أردني، ما يُعادل 56,990.69 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 282.97 دينار أردني، ما يُعادل 398.96 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.