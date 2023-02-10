سجلت اسعار الذهب اليوم في الامارات الجمعة 10 فبراير 2023، انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,858.65 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

اسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 219.49 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.76 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 201.20 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.78 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 10 فبراير عند 192.05 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 164.62 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.82 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 128.04 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.86 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 10 فبراير 6,826.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,858.65 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 10 فبراير : 219,491.05 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 59,756.94 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,536.44 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 418.32 دولار.