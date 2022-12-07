اسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 7 ديسمبر 2022

سجلت اسعار الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 7 ديسمبر، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع ارتفاع طفيف لسعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,773.04 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

اسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83,556.30 دينار عراقي، ما يُعادل 57.00 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في العراق عند 76,593.27 دينار عراقي، ما يُعادل 52.25 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73,111.76 دينار عراقي، ما يُعادل 49.88 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 62,667.22 دينار عراقي، ما يُعادل 42.75 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,741.17 دينار عراقي، بما يُعادل 33.25 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,778.15 دينار عراقي، ما يُعادل 28.50 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,598,893.30 دينار عراقي، بما يُعادل 1,773.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في العراق عند 83,556,297.52 دينار عراقي، بما يُعادل 57,004.52 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 584,894.08 دينار عراقي، أي ما يُعادل 399.04 دولار.