اسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 6 ديسمبر، استقراراً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,770.35 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

اسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83,503.20 دينار عراقي، ما يُعادل 56.92 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في العراق عند 76,544.60 دينار عراقي، ما يُعادل 52.17 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73,065.30 دينار عراقي، ما يُعادل 49.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 62,627.40 دينار عراقي، ما يُعادل 42.69 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,710.20 دينار عراقي، بما يُعادل 33.20 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,751.60 دينار عراقي، ما يُعادل 28.46 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,597,241.89 دينار عراقي، بما يُعادل 1,770.35 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في العراق عند 83,503,203.50 دينار عراقي، بما يُعادل 56,918.03 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 584,522.42 دينار عراقي، أي ما يُعادل 398.4 دولار.