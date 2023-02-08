اسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 8 فبراير 2023

شهدت اسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 8 فبراير استقراراً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,882.00 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 434,000 ليرة للشراء، مقابل 441,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 399,000 ليرة للشراء، مقابل 405 ,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 382,000 ليرة للشراء، مقابل 387,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 327,000 ليرة للشراء، مقابل 332,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 277,000 ليرة للشراء، مقابل 281,000 ليرة للبيع.