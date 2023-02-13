سجلت اسعار الذهب اليوم في عمان الاثنين 13 فبراير 2023، انخفاض طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,863.56 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في عمان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب اليوم في عمان الاثنين 13 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 23.07 ريال عماني ما يُعادل 59.91 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 21.14 ريال عماني، ما يُعادل 54.92 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 20.18 ريال عماني، ما يُعادل 52.43 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.30 ريال عماني، ما يُعادل 44.94 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.46 ريال عماني، ما يُعادل 34.95 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.53 ريال عماني، ما يُعادل 29.96 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير في سلطنة عمان عند 717.46 ريال عماني، بما يُعادل 1,863.56 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الاثنين 13 فبراير عند 23,066.86 ريال عماني، ما يُعادل 59,914.80 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 161.47 ريال عماني، أي ما يُعادل 419.44 دولار.