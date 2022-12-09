شهدت اسعار الذهب اليوم في عمان الجمعة 9 ديسمبر 2022، ارتفاع نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع صعود مؤشر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,795.52 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في عمان الجمعة 9 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.22 ريال عماني ما يُعادل 57.73 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.37 ريال عماني، ما يُعادل 52.92 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.45 ريال عماني، ما يُعادل 50.51 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.67 ريال عماني، ما يُعادل 43.30 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.96 ريال عماني، ما يُعادل 33.67 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.11 ريال عماني، ما يُعادل 28.86 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر في سلطنة عمان عند 691.26 ريال عماني، بما يُعادل 1,795.52 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الجمعة 9 ديسمبر عند 22,224.51 ريال عماني، ما يُعادل 57,727.27 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 155.57 ريال عماني، أي ما يُعادل 404.08 دولار.