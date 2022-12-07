اسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 7 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 7 ديسمبر استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع صعود طفيف لمؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسجلت العقود الفورية اليوم عند 1,772.03 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,465.55 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.97 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 79,260.09 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.22 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,657.36 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.85 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,849.16 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.73 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,438.24 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.23 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,232.78 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.49 دولار).



اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 عند 2,689,381.29 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,772.03 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر عند 605,258.86 ليرة، بما يُعادل (398.8 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في لبنان عند 86,465,551.79 ليرة، ما يُعادل 56,972.04 دولار.