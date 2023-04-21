اسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الجمعة 21 أبريل انخفاض مؤقت في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,999.30 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب في الاردن اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.59 دينار أردني، بما يُعادل 64.28 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.79 دينار أردني، ما يُعادل 58.92 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.89 دينار، بما يُعادل 56.24 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.19 دينار أردني، بما يُعادل 48.21 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 26.59 دينار أردني، ما يُعادل 37.50 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 21 أبريل في الأردن عند 1,418.04 دينار أردني، بما يُعادل 1,999.30 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 21 أبريل عند 45,591.01 دينار أردني، ما يُعادل 64,278.94 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

سجل سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الجمعة عند 319.14 دينار أردني، ما يُعادل 449.92 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.