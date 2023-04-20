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اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 20 أبريل 2023

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 06:52
اسعار الذهب في الاردن اليوم
اسعار الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 20 أبريل ارتفاع مؤقت في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,996.98 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

اسعار الذهب في الاردن اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.54 دينار أردني، بما يُعادل 64.20 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.74 دينار أردني، ما يُعادل 58.85 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.85 دينار، بما يُعادل 56.18 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.15 دينار أردني، بما يُعادل 48.15 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 26.56 دينار أردني، ما يُعادل 37.45 دولار.

 

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 20 أبريل في الأردن عند 1,416.39 دينار أردني، بما يُعادل 1,996.98 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 20 أبريل عند 45,537.96 دينار أردني، ما يُعادل 64,204.35 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

جاء سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الخميس عند 318.77 دينار أردني، ما يُعادل 449.44 دولار.

 

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.

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