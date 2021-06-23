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"اس تي سي" تحصل على ترخيص لتصبح "stcpay" بنك رقمي

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 08:21
"اس تي سي" تحصل على ترخيص لتصبح "stcpay" بنك رقمي
تشترط الموافقة وإجراءات إتمام الصفقة استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي
أبرز العناوين
برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال
أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن موافقة مجلس الوزراء أمس، على منح ترخيص لشركة "stc pay" لتصبح بنك رقمي برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.
 

وتشترط الموافقة وإجراءات إتمام الصفقة استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة بحيث تقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85 في المائة من رأس مال شركة "stc pay" وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتملّك ما نسبته 15 في المائة من رأس مال شركة "stc pay"، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةSTC

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