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اقتصاد آسيا ينتعش رغم تبعات كورونا

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 07:07
اقتصاد آسيا ينتعش رغم تبعات كورونا
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2ر0% بسبب الإغلاقات التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم
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قال البنك الآسيوي للتنمية أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ إلى 3ر7% هذا العام على الرغم من الآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انكماش في العام الماضي.

قال البنك الآسيوي للتنمية أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ إلى 3ر7% هذا العام على الرغم من الآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انكماش في العام الماضي.

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وفي تقريره السنوي عن "توقعات التنمية الآسيوية"، قال البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له، إنه من المتوقع أن يسجل النمو في المنطقة 3ر5% في العام 2022.

وفي العام الماضي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2ر0% بسبب الإغلاقات التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن "النمو يكتسب زخما في جميع أنحاء آسيا النامية، لكن تجدد تفشي كوفيد 19 يشكل تهديدا للانتعاش".

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وذكر التقرير أن ارتفاع الصادرات يعزز بعض الاقتصادات في آسيا والمحيط الهادئ، وأن التقدم في تسليم لقاحات كورونا أسهم في هذا الزخم.

كلمات دالة:نمو اقتصاد آسيا

Via SyndiGate.info


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