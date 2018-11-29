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الاقتصاد الأمريكي 2019... زيادة عائد الدولار وتباطؤ النمو!

الاقتصاد الأمريكي 2019... زيادة عائد الدولار وتباطؤ النمو!
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