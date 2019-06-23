اقتصاد الإمارات ينمو بـ 2.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019

منشور 23 حزيران / يونيو 2019 - 11:00
الإمارات خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 إلى اثنين بالمئة من 3.5 بالمئة
الإمارات خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 إلى اثنين بالمئة من 3.5 بالمئة
أبرز العناوين
قال مصرف الإمارات المركزي إن الاقتصاد غير النفطي نما 1.6 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018

أعلن البنك المركزي في بيان البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نما 2.2 بالمئة في الربع الأول من 2019 مقارنة به قبل عام وذلك بحسب ما أعلن وكالة الأنباء الإمارات.

وقال مصرف الإمارات المركزي إن الاقتصاد غير النفطي نما 1.6 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

كان البنك المركزي قال في مايو أيار إن الإمارات خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 إلى اثنين بالمئة من 3.5 بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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