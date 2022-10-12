اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.3% في أغسطس

انكمش الاقتصاد البريطاني في أغسطس بـ 0.3% مقابل توقعات باستقراره، بحسب ما أظهرته بيانات الأربعاء 12 أكتوبر، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وكان الاقتصاد البريطاني حقق نموًا في يوليو بنسبة 0.1% بعد تعديل البيانات.

وانكمش النمو الاقتصادي في بريطانيا لمدة 3 أشهر حتى أغسطس بنسبة 0.3% مقارنة بثلاثة أشهر أخرى حتى مايو الماضي.

انكماش سابق

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022، حيث اشتدت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، انكماشًا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.



وحذر بنك إنكلترا في أغسطس من أنه يتوقع دخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.