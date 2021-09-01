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اقتصاد تركيا ينمو 21.7% في الربع الثاني

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:19
اقتصاد تركيا ينمو 21.7% في الربع الثاني
الليرة التركية
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سجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 21.7 بالمئة على أساس سنوي كما هو متوقع في الربع الثاني متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود كوفيد-19.

سجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 21.7 بالمئة على أساس سنوي كما هو متوقع في الربع الثاني متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود كوفيد-19.

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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 0.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل موسمية والتقويم.

وارتفعت الليرة إلى 8.30 للدولار بعد البيانات من مستوى الإغلاق عند 8.32.

واتفق الرقم السنوي تماما مع استطلاع رويترز للربع الثاني. كما توقع الاستطلاع نموا 7.95 بالمئة للعام كاملا.

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وفي العام الماضي، نما الاقتصاد البالغ حجمه 720 مليار دولار 1.8 بالمئة رغم هبوطه 10.4 بالمئة في الربع الثاني وكان واحد من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.

وقاد النمو في الربع الثاني قطاع الخدمات بنسبة 45.8 بالمئة سنويا يليه القطاع الصناعي بواقع 40.5 بالمئة وقطاع المعلومات والخدمات 25.3 بالمئة.

 

كلمات دالة:اقتصاد تركيا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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