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اقتصاد سلطنة عمان ينكمش بـ1.9% في النصف الأول من 2019

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:27
يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 بالمئة هذا العام
باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو تموز
أبرز العناوين
تضررت الأوضاع المالية للدولة الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة لكن التراجع الاقتصادي هذا العام نابع من الأنشطة الصناعية غير البترولية وقطاع الخدمات

قال البنك المركزي العماني إن اقتصاد سلطنة عمان أنكمش 1.9 بالمئة من حيث القيمة الأسمية في النصف الأول من العام مع انكماش القطاع غير النفطي.

وتضررت الأوضاع المالية للدولة الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة لكن التراجع الاقتصادي هذا العام نابع من الأنشطة الصناعية غير البترولية وقطاع الخدمات.


وأضاف البنك المركزي أن القطاع غير النفطي انكمش 3.4 بالمئة من حيث القيمة الاسمية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران. ونما قطاع النفط والغاز 2.1% في نفس الفترة وزاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من النفط والغاز 1.5 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب.

ورغم طرقها الأسواق المالية -- حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو تموز -- يظل المركز المالي لعمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه "عالي المخاطر".

وكان البنك المركزي أبلغ رويترز في سبتمبر أيلول أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 2.2 بالمئة العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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