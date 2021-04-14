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اقتصاد سنغافورة يسجل نمو بشكل غير متوقع في الربع الأول 2021

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 05:56
اقتصاد سنغافورة يسجل نمو بشكل غير متوقع في الربع الأول 2021
سنغافورة
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سجل اقتصاد سنغافورة نموا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا بشكل غير متوقع، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2021 عما كان عليه قبل عام

سجل اقتصاد سنغافورة نموا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا بشكل غير متوقع، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2021 عما كان عليه قبل عام، حسبما أظهرت تقديرات مسبقة رسمية يوم الأربعاء.

ويذكر أن هذا هو أول نمو اقتصادي للبلاد منذ الربع الأخير من عام 2019.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش اقتصاد سنغافورة بنسبة 0.2% في الربع الأول على أساس سنوي.

ومن جهتها قالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية في بيان إن الاقتصاد نما بنسبة 2% على أساس ربعي معدل موسميًا.

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كلمات دالة:اقتصاد سنغافورة

Via SyndiGate.info


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